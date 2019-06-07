Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта в Беверли-Хиллз выставлен на продажу

Дженнифер Энистон и Брэд Питт построили на прилегающем к поместью участке гостевой домик, там же теннисный корт. Звездные влюбленные сделали ремонт в своем жилище сразу же после покупки. Однако после развода американских знаменитостей особняк был продан в 2006 году и снова предложен для приобретения 2019 году. На данный момент дом стоит 49 миллионов долларов, а поклонники пары втайне надеются, что актеры смогут быть вместе спустя годы. Согласно последним комментариям Брэда Питта, вероятность возобновления отношений с Энистон крайне мала.В новом интервью для журнала Elle US, Дженнифер Энистон призналась, что у нее нет чувства пустоты. При этом все ее браки оказались успешными, но отношения изжили себя, и она готова продолжать жить дальше, а не оставаться с партнером из-за боязни одиночества.