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Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта в Беверли-Хиллз выставлен на продажу

Особняк в Беверли-Хиллз, который в 2001 году являлся собственностью Дженнифер Энистон и Брэда Питта, официально выставлен на продажу. Апартаменты с четырьмя спальнями были построены в 1934-м, что делалось по заказу лауреата премии “Оскар” Фредрика Марча.
Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта в Беверли-Хиллз выставлен на продажу

Дженнифер Энистон и Брэд Питт построили на прилегающем к поместью участке гостевой домик, там же теннисный корт. Звездные влюбленные сделали ремонт в своем жилище сразу же после покупки. Однако после развода американских знаменитостей особняк был продан в 2006 году и снова предложен для приобретения 2019 году. На данный момент дом стоит 49 миллионов долларов, а поклонники пары втайне надеются, что актеры смогут быть вместе спустя годы. Согласно последним комментариям Брэда Питта, вероятность возобновления отношений с Энистон крайне мала.

В новом интервью для журнала Elle US, Дженнифер Энистон призналась, что у нее нет чувства пустоты. При этом все ее браки оказались успешными, но отношения изжили себя, и она готова продолжать жить дальше, а не оставаться с партнером из-за боязни одиночества.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:59

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