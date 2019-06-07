АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng. Данная ОС внешне будет мало отличаться от Android, и эксперты предполагают, что это осознанный шаг бренда.
В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng

Ситуация вокруг Huawei в последние месяцы развивается крайне быстро. Сначала власти США внесли китайскую компанию в черный список, а затем от сотрудничества с ней начали отказываться многие мировые бренды. Первый шаг сделал Google, он запретил корпорации из Поднебесной использовать его программы и операционную систему Android. Недавно стало известно, что приложения Facebook не будут предустанавливать на новые устройства данной компании.

Подобная ситуация вынудила Huawei форсировать разработку собственной операционной системы, получившей название Hongmeng. Ее создают уже не первый год, но теперь процесс активизировался. В Сети даже появились первые скриншоты данной оболочки.

Внешний вид новой ОС сильно напоминает Android, и эксперты не видят в этом ничего удивительного. Huawei сделает все, чтобы пользователи даже не заметили, что они перешли с операционной системы от Google на Hongmeng. Это позволит не только сохранить преемственность, но и снизить скептическое отношение людей к новому продукту.

Выход операционной системы Hiawei Hongmeng может состояться уже в этом году.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:56

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Костенко выиграла конкурс «Miss
Кейт Миддлтон вновь встретилась лицом к
Эксперты озвучили главные привычки
Названы наиболее опасные астероиды для
Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта
В Сети появились скриншоты операционной
Игорь Корнелюк вспомнил о любовных
Малышева рассказала о самой опасной
Отец Децла предположил, что у его
Ученые нашли новые клетки-долгожители в
Сергей Жорин прокомментировал намерение
Почти треть россиян планирует провести
Семья певицы Жанны Фриске может продать
Alekseev высказался об отношениях с
Американские эксперты усомнились в
Яна Рудковская посетила публичное
Обозреватель Корнилов прокомментировал
Владимир Мединский положительно
Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно
Миллер рассказал о готовности
Игорь Корнелюк сутки провел в квартире
Эндокринолог рассказала, о каких
Певица Монеточка сделала Боярскому
BMW опередил Mercedes-Benz по продажам
Саша Савельева прокомментировала слухи
В Сети обсуждают отсутствие режима сна
Путин подписал закон о предельных
Супруга рэпера Мота Мария Мельникова
Специалисты назвали 5 основных причин
«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин
Просмотреть все новости