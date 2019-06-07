В Сети появились скриншоты операционной системы Huawei Hongmeng
В Сети появились первые скриншоты собственной операционной системы китайской компании Huawei – Hongmeng. Данная ОС внешне будет мало отличаться от Android, и эксперты предполагают, что это осознанный шаг бренда.
Ситуация вокруг Huawei в последние месяцы развивается крайне быстро. Сначала власти США внесли китайскую компанию в черный список, а затем от сотрудничества с ней начали отказываться многие мировые бренды. Первый шаг сделал Google, он запретил корпорации из Поднебесной использовать его программы и операционную систему Android. Недавно стало известно, что приложения Facebook не будут предустанавливать на новые устройства данной компании.
Подобная ситуация вынудила Huawei форсировать разработку собственной операционной системы, получившей название Hongmeng. Ее создают уже не первый год, но теперь процесс активизировался. В Сети даже появились первые скриншоты данной оболочки.
Внешний вид новой ОС сильно напоминает Android, и эксперты не видят в этом ничего удивительного. Huawei сделает все, чтобы пользователи даже не заметили, что они перешли с операционной системы от Google на Hongmeng. Это позволит не только сохранить преемственность, но и снизить скептическое отношение людей к новому продукту.
Выход операционной системы Hiawei Hongmeng может состояться уже в этом году.
Ситуация вокруг Huawei в последние месяцы развивается крайне быстро. Сначала власти США внесли китайскую компанию в черный список, а затем от сотрудничества с ней начали отказываться многие мировые бренды. Первый шаг сделал Google, он запретил корпорации из Поднебесной использовать его программы и операционную систему Android. Недавно стало известно, что приложения Facebook не будут предустанавливать на новые устройства данной компании.
Подобная ситуация вынудила Huawei форсировать разработку собственной операционной системы, получившей название Hongmeng. Ее создают уже не первый год, но теперь процесс активизировался. В Сети даже появились первые скриншоты данной оболочки.
Внешний вид новой ОС сильно напоминает Android, и эксперты не видят в этом ничего удивительного. Huawei сделает все, чтобы пользователи даже не заметили, что они перешли с операционной системы от Google на Hongmeng. Это позволит не только сохранить преемственность, но и снизить скептическое отношение людей к новому продукту.
Выход операционной системы Hiawei Hongmeng может состояться уже в этом году.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:56