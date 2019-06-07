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Отец Децла предположил, что у его невестки шизофрения

Вдова Децла не выходит на связь со своим свекром Александром Толмацким, не давая тому возможности видеться с внуком. Отец умершего рэпера считает, что у невестки шизофрения.
Отец Децла предположил, что у его невестки шизофрения

После похорон Децла его отец позвал в гости 13-летнего внука, который оставался у него в течение нескольких дней, но после мальчика забрала мать, хотя сыну музыканта понравилось у деда, и он не желал уезжать. Невестку Александра Толмацкого такой поворот событий не устроил, и она забрала ребенка обратно, сделав все, дабы близкие родственники больше не общались.

Вдова Децла Юлия Киселева позже съехала с квартиры, в которой она проживала вместе с мужем, и уехала с сыном в пока неизвестном направлении. Она не оставила новый адрес и заблокировала телефон сына, в связи с чем Толмацкий-старший не может тому дозвониться. По его мнению, такое поведение невестки можно объяснить психическим состоянием бывшей модели, «неадекватностью или шизофренией». Родитель покойного рэпера хотел помогать его вдове с сыном денежно и просил открыть банковские карты для переводов, но в ответ услышал лишь отрицательный ответ.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:41

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