Отец Децла предположил, что у его невестки шизофрения





После похорон Децла его отец позвал в гости 13-летнего внука, который оставался у него в течение нескольких дней, но после мальчика забрала мать, хотя сыну музыканта понравилось у деда, и он не желал уезжать. Невестку Александра Толмацкого такой поворот событий не устроил, и она забрала ребенка обратно, сделав все, дабы близкие родственники больше не общались.Вдова Децла Юлия Киселева позже съехала с квартиры, в которой она проживала вместе с мужем, и уехала с сыном в пока неизвестном направлении. Она не оставила новый адрес и заблокировала телефон сына, в связи с чем Толмацкий-старший не может тому дозвониться. По его мнению, такое поведение невестки можно объяснить психическим состоянием бывшей модели, «неадекватностью или шизофренией». Родитель покойного рэпера хотел помогать его вдове с сыном денежно и просил открыть банковские карты для переводов, но в ответ услышал лишь отрицательный ответ.