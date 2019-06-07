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Сергей Жорин прокомментировал намерение семьи Бари Алибасова подать в суд на производителя “Крота”

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал намерение семьи Бари Алибасова подать в суд на производителя “Крота”. Ответчиком выступит предприятие ООО “АМС Медиа”, выпускающее продукт в яркой оранжевой упаковке.
Сергей Жорин прокомментировал намерение семьи Бари Алибасова подать в суд на производителя “Крота”

Как известно, Бари Алибасов перепутал йогурт со средством для очистки труб и проглотил большое количество вещества. На данный момент музыкант находится в больнице в состоянии медикаментозного сна. Артисту диагностировали сильный ожог пищевода, а также в зоне риска оказались желудок и почки. Сергей Жорин уточнил, что у Лидии Федосеевой-Шукшиной есть намерение подать на предприятие ООО “АМС Медиа” в суд.

Как отметил Сергей Жорин изданию Nation News, решение по поводу судебного иска должен принять Бари Алибасов, когда придет в сознание. Согласно правовой позиции ответственность лежит на производителе, поскольку упаковка “Крота” была яркой, и ее легко можно было спутать с соком и любым другим продуктом. Препарат не имел запаха, поэтому после официальной экспертизы можно потребовать возмещение вреда здоровью.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:33

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