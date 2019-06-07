Ученые нашли новые клетки-долгожители в печени и поджелудочной железе мышей





Ранее ученые считали, что самые старые клетки – это нейроны головного мозга, но последнее исследование говорит о том, что существуют и другие долгожители. Их обнаружили в организме мышей. Многие органы и ткани сформированы неравномерно, отмечают специалисты, что приводит к сложности диагностики проблем и анализу работы этих объединений. Одна часть органа может состоять из полностью молодых клеток, а другая из тех, что появились вместе со всем организмом.Исследование мышей показало, что клетки-долгожители есть не только в мозге, но и в печени, а также поджелудочной железе. Такие результаты были получены благодаря электронной изотопной маркировке с высоким качеством визуализации. Ранее ученые считали, что печень является одним из самых быстро обновляемых органов, но это не так. В ней достаточно клеток долгожителей, чей возраст сопоставим с показателем всего организма. Аналогичные явления были замечены и в поджелудочной железе.Ученые планируют использовать эти знания для изучения системы и потенциала регенерации тех или иных органов. В будущем это поможет людям дольше сохранять свое здоровье и проводить профилактику возникновения конкретных болезней.