АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Ученые нашли новые клетки-долгожители в печени и поджелудочной железе мышей

Американские ученые провели исследование и нашли новые клетки-долгожители в организме мышей. Они располагаются в печени и поджелудочной железе данных грызунов, и очень часто их возраст сопоставим с показателем всего организма.
Ученые нашли новые клетки-долгожители в печени и поджелудочной железе мышей

Ранее ученые считали, что самые старые клетки – это нейроны головного мозга, но последнее исследование говорит о том, что существуют и другие долгожители. Их обнаружили в организме мышей. Многие органы и ткани сформированы неравномерно, отмечают специалисты, что приводит к сложности диагностики проблем и анализу работы этих объединений. Одна часть органа может состоять из полностью молодых клеток, а другая из тех, что появились вместе со всем организмом.

Исследование мышей показало, что клетки-долгожители есть не только в мозге, но и в печени, а также поджелудочной железе. Такие результаты были получены благодаря электронной изотопной маркировке с высоким качеством визуализации. Ранее ученые считали, что печень является одним из самых быстро обновляемых органов, но это не так. В ней достаточно клеток долгожителей, чей возраст сопоставим с показателем всего организма. Аналогичные явления были замечены и в поджелудочной железе.

Ученые планируют использовать эти знания для изучения системы и потенциала регенерации тех или иных органов. В будущем это поможет людям дольше сохранять свое здоровье и проводить профилактику возникновения конкретных болезней.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Костенко выиграла конкурс «Miss
Кейт Миддлтон вновь встретилась лицом к
Эксперты озвучили главные привычки
Названы наиболее опасные астероиды для
Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта
В Сети появились скриншоты операционной
Игорь Корнелюк вспомнил о любовных
Малышева рассказала о самой опасной
Отец Децла предположил, что у его
Ученые нашли новые клетки-долгожители в
Сергей Жорин прокомментировал намерение
Почти треть россиян планирует провести
Семья певицы Жанны Фриске может продать
Alekseev высказался об отношениях с
Американские эксперты усомнились в
Яна Рудковская посетила публичное
Обозреватель Корнилов прокомментировал
Владимир Мединский положительно
Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно
Миллер рассказал о готовности
Игорь Корнелюк сутки провел в квартире
Эндокринолог рассказала, о каких
Певица Монеточка сделала Боярскому
BMW опередил Mercedes-Benz по продажам
Саша Савельева прокомментировала слухи
В Сети обсуждают отсутствие режима сна
Путин подписал закон о предельных
Супруга рэпера Мота Мария Мельникова
Специалисты назвали 5 основных причин
«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин
Просмотреть все новости