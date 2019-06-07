Alekseev высказался об отношениях с Ульяной Синецкой

О том, что между музыкантами любовь, сообщалось в течение прежних нескольких месяцев, но сами Никита Алексеев и Ульяна Синецкая ничего не говорили по этому поводу. В середине весны в Интернете появились совместные фотографии артистов, сделанные в Венеции, кроме того, пара вместе появлялась на сцене. Во время шоу «Новая фабрика звезд» Alekseev помог звезде «ВИА Гры» исполнить две композиции. По мнению зрителей, одна только профессиональность не сделала бы таким чувственным этот дуэт, а позже Алексеев подтвердил, что на фото в Италии находятся действительно он и Синецкая.Музыкант готов идти на определенные уступки в отношениях, например, нечасто встречаться с возлюбленной. Мало гастролировать он не готов, так как не желает огорчать собственных поклонников.