Обозреватель Корнилов прокомментировал недавние переговоры в Минске по Донбассу
Известный обозреватель Владимир Корнилов прокомментировал недавние переговоры в Минске по Донбассу. Эксперт отметил, что позиция Украины в данном вопросе претерпела серьезные изменения, и поэтому прошедшую встречу можно считать успешной.
Владимир Корнилов уверен: тот факт, что представители Киева согласились на ведение диалога в рамках переговоров в Минске – это серьезный знак. Раньше, отмечает обозреватель, украинская сторона лишь озвучивала свои ультиматумы и не собиралась выслушивать коллег. В частности, эксперт выделил согласие рассмотреть вопрос снятия блокады с Донбасса. Он уверен, что это будет демонстрацией серьезности намерений Киева.
При этом Владимир Корнилов обратил внимание на то, что слова – это одно, а действие – совершенно другое. Он привел пример недавних заявлений Украины о прекращении огня, но в последние дни обострения наоборот усилились. Поэтому обозреватель предложил подождать конкретных шагов, а не делать поспешные выводы на основании слов.
Эксперт высказал надежду, что острая фаза конфликта на юго-востоке Украины останется в прошлом. От Владимира Зеленского аналитик ждет как минимум заморозки данной проблемы, а как максимум начала подвижек в урегулировании. При этом Владимир Корнилов надеется, что нынешний глава страны не повторит ошибок своего предшественника Петра Порошенко, который только усугубил ситуацию на Донбассе, сообщает издание «Слово и Дело».
Владимир Корнилов уверен: тот факт, что представители Киева согласились на ведение диалога в рамках переговоров в Минске – это серьезный знак. Раньше, отмечает обозреватель, украинская сторона лишь озвучивала свои ультиматумы и не собиралась выслушивать коллег. В частности, эксперт выделил согласие рассмотреть вопрос снятия блокады с Донбасса. Он уверен, что это будет демонстрацией серьезности намерений Киева.
При этом Владимир Корнилов обратил внимание на то, что слова – это одно, а действие – совершенно другое. Он привел пример недавних заявлений Украины о прекращении огня, но в последние дни обострения наоборот усилились. Поэтому обозреватель предложил подождать конкретных шагов, а не делать поспешные выводы на основании слов.
Эксперт высказал надежду, что острая фаза конфликта на юго-востоке Украины останется в прошлом. От Владимира Зеленского аналитик ждет как минимум заморозки данной проблемы, а как максимум начала подвижек в урегулировании. При этом Владимир Корнилов надеется, что нынешний глава страны не повторит ошибок своего предшественника Петра Порошенко, который только усугубил ситуацию на Донбассе, сообщает издание «Слово и Дело».
Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:02