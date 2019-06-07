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Американские эксперты усомнились в достоверности снимков с полета на Луну

Американские эксперты усомнились в достоверности снимков, сделанных во время полета на Луну. Кадры попали под сомнение из-за некоторых нюансов, которые могут стать доказательством фальсификации.
Американские эксперты усомнились в достоверности снимков с полета на Луну

Фотографии с лунной поверхности были сделаны во время полета американских космонавтов Нила Армстронга и Базза Олдинга. Эти кадры в NASA использовали для того, чтобы доказать реальность полета на спутник Земли. Однако многие эксперты подозревают, что кадры были сделаны на одной из голливудских студий. Например, на фотографиях не видно звезд, а флаги создают впечатление движения, когда на поверхности Луны нет ветра. Также на обуви Нила Армстронга не было четкого протектора, который видно на следах лунной пыли.

Как передает издание “ПолитРоссия”, фотографы уверены, что запечатлеть звезды не удалось, поскольку затворы пленочных фотоаппаратов имели высокую скорость.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:11

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