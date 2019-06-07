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Владимир Мединский положительно прокомментировал снятый в США «Чернобыль»

Глава Минкульта РФ Владимир Мединский высказался о сериале «Чернобыль», снятый кинематографистами из США. По мнению министра, создатели серьезно отнеслись к участникам трагедии.
Владимир Мединский положительно прокомментировал снятый в США «Чернобыль»

Мединский заявил, что американцам удалось правильно передать события 1986 года, несмотря на то, что произошедшее является для них чужим. Как передает «ПолитЭксперт», чиновник отметил, что в РФ тоже готовятся проекты на тематику Чернобыльской катастрофы, но они должны быть более приближенными к реальности.

Ранее глава Минкультуры позитивно отозвался о киноленте «Донбасс. Окраина». Он считает, что ее можно назвать весомым моментом в осмыслении последних исторических событий.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:48

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