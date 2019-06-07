Почти треть россиян планирует провести летний отпуск на даче





В ходе данного исследования относительно планов на летний отдых было опрошено 1500 совершеннолетних россиян, выборка включает в себя представителей всех федеральных округов РФ. Чуть более половины опрошенных (51%) уже запланировали себе отдых на ближайшие месяцы. 28% из них собираются провести летний отпуск на дачах, а также погостить у друзей или родственников. В прошлом году так ответили 31% людей.Многие жители России предпочитают остаться дома и никуда не ехать, так они намного лучше отдыхают от трудовых будней, таких 22%. 13% россиян собираются провести летний отдых на отечественных курортах. Каждый десятый (10%) россиянин планирует отдохнуть за рубежом.Также во время опроса у людей интересовались, сколько составляет их бюджет на летний отпуск. 33% опрошенных планируют потратить сумму в районе 40-60 тысяч (26% в 2018-м), 30% рассчитывают на 20-40 тысяч (39% в 2018-м). Каждый десятый респондент летом 2019 года сможет потратить лишь 10-20 тысяч (17% в 2018-м). Примечательно, что число тех, чей бюджет для отдыха составляет от 60 до 80 тысяч вырос с 12 до 15%.