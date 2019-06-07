Яна Рудковская посетила публичное мероприятие в костюме-пижаме
Супруга фигуриста Евгения Плющенко позировала для фотокамер во время презентации украшений. На своей странице в сети Instagram Яна Рудковская похвасталась миниатюрным костюмом-пижамой.
Накануне состоялась презентация летней коллекции одного из ювелирных брендов, где присутствовала Яна Рудковская. Во время позирования перед фотокамерами Рудковскую запечатлели на видео, которое звезда опубликовала в Instagram. Супруга олимпийского чемпиона выбрала для мероприятия синий шелковый костюм, однако вместо брюк в комплекте шли короткие шорты. Публика смогла оценить стройные ноги Рудковской,а свой образ продюсер дополнила босоножками и сумочкой. Артистка позировала на крыше на фоне Москвы и куполов церкви.
Публика заметила, что Яна Рудковская часто выбирает брендовые вещи, а недавно артистка заявила, что неплохо зарабатывает и может позволить себе такой гардероб. На премию “Муз-ТВ”, где представлены три ее артиста, Рудковская выбирает между платьями дизайнеров Джамбаттиста Валли и Джорджа Хобейка.
Накануне состоялась презентация летней коллекции одного из ювелирных брендов, где присутствовала Яна Рудковская. Во время позирования перед фотокамерами Рудковскую запечатлели на видео, которое звезда опубликовала в Instagram. Супруга олимпийского чемпиона выбрала для мероприятия синий шелковый костюм, однако вместо брюк в комплекте шли короткие шорты. Публика смогла оценить стройные ноги Рудковской,а свой образ продюсер дополнила босоножками и сумочкой. Артистка позировала на крыше на фоне Москвы и куполов церкви.
Публика заметила, что Яна Рудковская часто выбирает брендовые вещи, а недавно артистка заявила, что неплохо зарабатывает и может позволить себе такой гардероб. На премию “Муз-ТВ”, где представлены три ее артиста, Рудковская выбирает между платьями дизайнеров Джамбаттиста Валли и Джорджа Хобейка.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:06