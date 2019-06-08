Специалисты МФТИ получили грант от Amazon на создание разговорного ИИ





Команда ВУЗа приняла участие в мероприятии, представители которого специализируются на ИИ. Целью конкурса является разработка агентов для AmazonAlexa, которые смогут поддержать беседу с юзерами на всяческие темы. Спецкомитет выбрал 10 лучших команд из 375 заявок. Кроме МФТИ, в списке финалистов оказались ведущие ВУЗы мира, в том числе Стэнфордский университет.В бригаде московского ВУЗа не только студенты и аспиранты, но и представители iPavlov проекта лаборатории нейронного мышления института, занимающегося разговорным искусственным интеллектом. К работе над задачей Amazon команды приступят в сентябре, а победитель станет известен в следующем году. Он получит главный приз - один миллион долларов, но для этого обязуется представить технологию, которая сумеет полноценно общаться с пользователями не менее 20 минут.