АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Специалисты МФТИ получили грант от Amazon на создание разговорного ИИ

Учащиеся МФТИ получили грант от Amazon в сумме 250 000 долларов. Эти деньги помогут отечественным специалистам создать искусственный интеллект.
Специалисты МФТИ получили грант от Amazon на создание разговорного ИИ

Команда ВУЗа приняла участие в мероприятии, представители которого специализируются на ИИ. Целью конкурса является разработка агентов для AmazonAlexa, которые смогут поддержать беседу с юзерами на всяческие темы. Спецкомитет выбрал 10 лучших команд из 375 заявок. Кроме МФТИ, в списке финалистов оказались ведущие ВУЗы мира, в том числе Стэнфордский университет.

В бригаде московского ВУЗа не только студенты и аспиранты, но и представители iPavlov проекта лаборатории нейронного мышления института, занимающегося разговорным искусственным интеллектом. К работе над задачей Amazon команды приступят в сентябре, а победитель станет известен в следующем году. Он получит главный приз - один миллион долларов, но для этого обязуется представить технологию, которая сумеет полноценно общаться с пользователями не менее 20 минут.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Специалисты МФТИ получили грант от
Sony начала распродажу игр в
Ученые обнаружили радиосигналы между
В новом клипе Мадонны снялся
АвтоВАЗ принял решение отложить
Египетские медики рассказали о способах
Алена Краснова сняла на видео праздник
Новый смартфон PinePhone получит
Mercedes-AMG представил самый мощный
Названы самые популярные сериалы в
Эксперты рассказали об опасностях
Артур Мазаев: что нужно знать о
В Geekbench испытали смартфон Xiaomi Mi
Анна Костенко выиграла конкурс «Miss
Кейт Миддлтон вновь встретилась лицом к
Эксперты озвучили главные привычки
Названы наиболее опасные астероиды для
Особняк Дженнифер Энистон и Брэда Питта
В Сети появились скриншоты операционной
Игорь Корнелюк вспомнил о любовных
Малышева рассказала о самой опасной
Отец Децла предположил, что у его
Ученые нашли новые клетки-долгожители в
Сергей Жорин прокомментировал намерение
Почти треть россиян планирует провести
Семья певицы Жанны Фриске может продать
Alekseev высказался об отношениях с
Американские эксперты усомнились в
Яна Рудковская посетила публичное
Обозреватель Корнилов прокомментировал
Просмотреть все новости