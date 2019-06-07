Миллер рассказал о готовности предоставить скидки на газ для Украины
Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер пообщался с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Глава госкомпании рассказал партнерам из Украины о возможных вариантах поставок газа и вероятности получения серьезной скидки.
Это уже не первое общение Алексея Миллера с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Незадолго до выборов президента Украины они встречались в Кремле, тогда также присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В этот раз встреча политиков состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава «Газпрома» акцентировал внимание собеседников на том, что в последние годы Украина слишком сильно акцентировала внимание на вопросах транзита и забыла о переговорах относительно подписания нового прямого контракта на поставку данного голубого топлива. Именно с этого вопроса Алексей Миллер предложил коллегам начать переговоры между Москвой и Киевом. Руководитель газодобывающей компании отметил готовность предоставить скидку на данное топливо в размере 25%.
Алексей Миллер заметил: в таком случае цена газа для потребителей в Украине не будет превышать 4000 гривен за тысячу кубометров, что значительно ниже текущих цен внутри страны. Украинские политики поблагодарили главу «Газпрома» за эту встречу и отметили, что в скором времени данный вопрос может сдвинуться с мертвой точки, сообщает издание «Аргументы недели».
Это уже не первое общение Алексея Миллера с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко. Незадолго до выборов президента Украины они встречались в Кремле, тогда также присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В этот раз встреча политиков состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.
Глава «Газпрома» акцентировал внимание собеседников на том, что в последние годы Украина слишком сильно акцентировала внимание на вопросах транзита и забыла о переговорах относительно подписания нового прямого контракта на поставку данного голубого топлива. Именно с этого вопроса Алексей Миллер предложил коллегам начать переговоры между Москвой и Киевом. Руководитель газодобывающей компании отметил готовность предоставить скидку на данное топливо в размере 25%.
Алексей Миллер заметил: в таком случае цена газа для потребителей в Украине не будет превышать 4000 гривен за тысячу кубометров, что значительно ниже текущих цен внутри страны. Украинские политики поблагодарили главу «Газпрома» за эту встречу и отметили, что в скором времени данный вопрос может сдвинуться с мертвой точки, сообщает издание «Аргументы недели».
Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:24