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Названы самые популярные сериалы в России

Эксперты выяснили, какие сериалы смотрят в России больше всего. Соответствующее исследование проводила с 2018 года компания Mediascope.
Названы самые популярные сериалы в России

Зрители, возраст которых 55 лет и старше, чаще смотрели «Годунов», «Ненастье» и «Другие». Граждане этого же возраста также собирались у телевизора, когда начиналась трансляция «Испытания» или «Тайны следствия-118».

Молодые люди 18-34 лет предпочитали сериал «Реальные пацаны» и схожие с ним комедии. Для детей 4-17 лет самыми популярными оказались «Кухня», «Ивановы-Ивановы» и «Молодежка-6». Среди других востребованных к просмотру кинопродуктов определили сериалы «Хороший доктор», «Шерлок» и «Обмани меня».

По словам авторов исследования, зрители федеральных каналов смотрят в основном отечественные сериалы. В первой сотне новинок 2018/2019 годов 87 сняты в РФ. На долю российских сериалов, показываемых на главных телеканалах, из общего количества приходится около 70%.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:04

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