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Лолита Милявская похвасталась навыками ныряния

Певица Лолита оригинально исполнила акробатические трюки в воде, разместив запись на своей странице в сети Instagram. Артистка посвятила выступление в бассейне продюсеру Арману Давлетярову.
Лолита Милявская похвасталась навыками ныряния

Лолита Милявская отметила, что взяла пример с Армана Давлетярова, который за 9 дней до премии “Муз-ТВ” опубликовал видео из бассейна. На данный момент артистка проводит время на отдыхе на Кипре вместе с супругом. Муж певицы, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, снял поздравление с открытием премии, адресованное продюсеру. В частности, в ролике Лолита сделала кувырок в воде за очками и принесла их в зубах.

В комментариях поклонники высоко оценили маневры Лолиты в бассейне, отметив, что звезда отлично смотрится в воде. Среди подписчиков также отметился Максим Галкин, который признал, что трюк в исполнении певицы вышел прекрасным.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:14

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