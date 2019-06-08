Лолита Милявская похвасталась навыками ныряния

Лолита Милявская отметила, что взяла пример с Армана Давлетярова, который за 9 дней до премии “Муз-ТВ” опубликовал видео из бассейна. На данный момент артистка проводит время на отдыхе на Кипре вместе с супругом. Муж певицы, тренер по сквошу Дмитрий Иванов, снял поздравление с открытием премии, адресованное продюсеру. В частности, в ролике Лолита сделала кувырок в воде за очками и принесла их в зубах.В комментариях поклонники высоко оценили маневры Лолиты в бассейне, отметив, что звезда отлично смотрится в воде. Среди подписчиков также отметился Максим Галкин, который признал, что трюк в исполнении певицы вышел прекрасным.