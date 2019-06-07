АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Эндокринолог рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать постоянная жажда

Эндокринолог Тамара Гелашвили рассказала о постоянной жажде, и о том, симптомом каких болезней она может быть. Врач отмечает: если человеку постоянно хочется пить, хотя на это нет объективных причин – необходимо сразу обращаться к врачу.
Эндокринолог рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать постоянная жажда

В первую очередь человеку нужно знать, когда жажда является нормальной. Такое состояние считается нормой при жаркой погоде, занятиях спортом и диарее, а вот в остальных случаях к регулярному питью необходимо отнестись внимательно. Стоит сразу обращать внимание на связку – употребление воды и мочеиспускание. Если первое происходит часто, а второе нет – то существуют проблемы с почками, они не могут выполнять свои функции в полной мере. Такая ситуация часто сопровождается отечностью какой-то части тела.

Постоянная жажда может быть симптомом болезней в том случае, если после питья у человека остается сухость во рту. Одно из объяснений такой ситуации – развитие сахарного диабета. Также стоит отметить, что иногда постоянная сухость во рту – это норма. Данный симптом может возникать вследствие принятия тех или иных препаратов.

Желание постоянно пить воду может быть связано с проблемами в работе паращитовидных желез. В таком случае будут и другие симптомы – боль в костях, мышечная слабость и повышенная утомляемость. Не стоит забывать и про то, что вода – природное интоксикационное средство, поэтому после употребления алкоголя часто возникает сильная жажда.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Мединский положительно
Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно
Миллер рассказал о готовности
Игорь Корнелюк сутки провел в квартире
Эндокринолог рассказала, о каких
Певица Монеточка сделала Боярскому
BMW опередил Mercedes-Benz по продажам
Саша Савельева прокомментировала слухи
В Сети обсуждают отсутствие режима сна
Путин подписал закон о предельных
Супруга рэпера Мота Мария Мельникова
Специалисты назвали 5 основных причин
«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин
Ученые: Почти все здоровые люди имеют
Huawei P30 Pro получил обновление для
Участники «Дома-2» пожаловались на
Седан Genesis G70 смог повторить трюк
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Эксперты разобрали спорный пенальти в
Денис Клявер поздравил с днем рождения
Беспроводные наушники Powerbeats Pro
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Дерматологи разработали рекомендации по
Российский корабль чуть не столкнулся с
Муж Анны Плетневой хочет, чтобы она
В России из-за проблем с дипломами без
В США на 78 году жизни умер музыкант
В Кремле прокомментировали призыв
В новом клипе группы «Ленинград»
Поиск Google перестанет показывать
Просмотреть все новости