Эндокринолог рассказала, о каких болезнях может свидетельствовать постоянная жажда





В первую очередь человеку нужно знать, когда жажда является нормальной. Такое состояние считается нормой при жаркой погоде, занятиях спортом и диарее, а вот в остальных случаях к регулярному питью необходимо отнестись внимательно. Стоит сразу обращать внимание на связку – употребление воды и мочеиспускание. Если первое происходит часто, а второе нет – то существуют проблемы с почками, они не могут выполнять свои функции в полной мере. Такая ситуация часто сопровождается отечностью какой-то части тела.Постоянная жажда может быть симптомом болезней в том случае, если после питья у человека остается сухость во рту. Одно из объяснений такой ситуации – развитие сахарного диабета. Также стоит отметить, что иногда постоянная сухость во рту – это норма. Данный симптом может возникать вследствие принятия тех или иных препаратов.Желание постоянно пить воду может быть связано с проблемами в работе паращитовидных желез. В таком случае будут и другие симптомы – боль в костях, мышечная слабость и повышенная утомляемость. Не стоит забывать и про то, что вода – природное интоксикационное средство, поэтому после употребления алкоголя часто возникает сильная жажда.