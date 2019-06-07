BMW опередил Mercedes-Benz по продажам в РФ





Месяцем ранее дилеры смогли реализовать в России 3 150 машин BMW, что составило прирост в 8%. На втором месте по продажам находится другая компания из Германии - Mercedes-Benz. Ее показатели составили 3 102 машины (-4%). Замкнул топ-3 премиум-брендов Lexus. Японская фирма реализовала в РФ 1 764 автомобиля (-15%).В общей сложности в мае в России было продано 137 624 новых транспортных средств, что на 6,7% меньше, чем в то же время ушедшего года. Рынок показал третье падение за год, которое оказалось наиболее существенным с 2017 года.