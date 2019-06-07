АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно расстались

Последние годы Ирина Шейк и Брэдли Купер были одной из самых красивых и обсуждаемых пар Голливуда, но недавно они окончательно расстались. Модель не только вывезла все вещи из дома актера, но и забрала с собой дочку, а также сняла с руки обручальное кольцо.
Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно расстались

Слухи о кризисе в отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера начали ходить еще осенью 2018 года. Тогда актеру приписывали роман с певицей Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Многие считали подобные слухи преувеличенными, но теперь сложно говорить однозначно.

На днях Ирина Шейк вывезла все свои вещи из дома Брэдли Купера. Модель также забрала 2-летнюю дочку Лею. Чуть позже знаменитость видели на прогулке с ребенком, а на ее руке не обнаружили шикарного обручального кольца. Его крайне сложно не заметить, так как оно всегда выделялось на пальце звезды, ведь имело огромный изумруд.

Что на самом деле произошло между Ириной Шейк и Брэдли Купером – неизвестно. Некоторые американские СМИ говорят о том, что супруги просто решили поставить отношения на «паузу», другие же уверены в окончательности решения звезд.

Напомним, модель и актер начали встречаться в апреле 2015 года сразу после расставания Ирины Шейк и Криштиану Роналду. Спустя два года у звездой пары родилась дочь Лея. СМИ предполагают, что знаменитости будут решать вопрос опеки над ребенком в суде.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Владимир Мединский положительно
Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно
Миллер рассказал о готовности
Игорь Корнелюк сутки провел в квартире
Эндокринолог рассказала, о каких
Певица Монеточка сделала Боярскому
BMW опередил Mercedes-Benz по продажам
Саша Савельева прокомментировала слухи
В Сети обсуждают отсутствие режима сна
Путин подписал закон о предельных
Супруга рэпера Мота Мария Мельникова
Специалисты назвали 5 основных причин
«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин
Ученые: Почти все здоровые люди имеют
Huawei P30 Pro получил обновление для
Участники «Дома-2» пожаловались на
Седан Genesis G70 смог повторить трюк
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Эксперты разобрали спорный пенальти в
Денис Клявер поздравил с днем рождения
Беспроводные наушники Powerbeats Pro
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Дерматологи разработали рекомендации по
Российский корабль чуть не столкнулся с
Муж Анны Плетневой хочет, чтобы она
В России из-за проблем с дипломами без
В США на 78 году жизни умер музыкант
В Кремле прокомментировали призыв
В новом клипе группы «Ленинград»
Поиск Google перестанет показывать
Просмотреть все новости