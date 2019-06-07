Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно расстались

Слухи о кризисе в отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера начали ходить еще осенью 2018 года. Тогда актеру приписывали роман с певицей Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Многие считали подобные слухи преувеличенными, но теперь сложно говорить однозначно.На днях Ирина Шейк вывезла все свои вещи из дома Брэдли Купера. Модель также забрала 2-летнюю дочку Лею. Чуть позже знаменитость видели на прогулке с ребенком, а на ее руке не обнаружили шикарного обручального кольца. Его крайне сложно не заметить, так как оно всегда выделялось на пальце звезды, ведь имело огромный изумруд.Что на самом деле произошло между Ириной Шейк и Брэдли Купером – неизвестно. Некоторые американские СМИ говорят о том, что супруги просто решили поставить отношения на «паузу», другие же уверены в окончательности решения звезд.Напомним, модель и актер начали встречаться в апреле 2015 года сразу после расставания Ирины Шейк и Криштиану Роналду. Спустя два года у звездой пары родилась дочь Лея. СМИ предполагают, что знаменитости будут решать вопрос опеки над ребенком в суде.