Ирина Шейк и Брэдли Купер окончательно расстались
Последние годы Ирина Шейк и Брэдли Купер были одной из самых красивых и обсуждаемых пар Голливуда, но недавно они окончательно расстались. Модель не только вывезла все вещи из дома актера, но и забрала с собой дочку, а также сняла с руки обручальное кольцо.
Слухи о кризисе в отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера начали ходить еще осенью 2018 года. Тогда актеру приписывали роман с певицей Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Многие считали подобные слухи преувеличенными, но теперь сложно говорить однозначно.
На днях Ирина Шейк вывезла все свои вещи из дома Брэдли Купера. Модель также забрала 2-летнюю дочку Лею. Чуть позже знаменитость видели на прогулке с ребенком, а на ее руке не обнаружили шикарного обручального кольца. Его крайне сложно не заметить, так как оно всегда выделялось на пальце звезды, ведь имело огромный изумруд.
Что на самом деле произошло между Ириной Шейк и Брэдли Купером – неизвестно. Некоторые американские СМИ говорят о том, что супруги просто решили поставить отношения на «паузу», другие же уверены в окончательности решения звезд.
Напомним, модель и актер начали встречаться в апреле 2015 года сразу после расставания Ирины Шейк и Криштиану Роналду. Спустя два года у звездой пары родилась дочь Лея. СМИ предполагают, что знаменитости будут решать вопрос опеки над ребенком в суде.
Слухи о кризисе в отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера начали ходить еще осенью 2018 года. Тогда актеру приписывали роман с певицей Леди Гагой, с которой он снимался в фильме «Звезда родилась». Многие считали подобные слухи преувеличенными, но теперь сложно говорить однозначно.
На днях Ирина Шейк вывезла все свои вещи из дома Брэдли Купера. Модель также забрала 2-летнюю дочку Лею. Чуть позже знаменитость видели на прогулке с ребенком, а на ее руке не обнаружили шикарного обручального кольца. Его крайне сложно не заметить, так как оно всегда выделялось на пальце звезды, ведь имело огромный изумруд.
Что на самом деле произошло между Ириной Шейк и Брэдли Купером – неизвестно. Некоторые американские СМИ говорят о том, что супруги просто решили поставить отношения на «паузу», другие же уверены в окончательности решения звезд.
Напомним, модель и актер начали встречаться в апреле 2015 года сразу после расставания Ирины Шейк и Криштиану Роналду. Спустя два года у звездой пары родилась дочь Лея. СМИ предполагают, что знаменитости будут решать вопрос опеки над ребенком в суде.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:34