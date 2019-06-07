В Сети обсуждают отсутствие режима сна у годовалой дочери Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко

Не секрет, что Дмитренко и Рапунцель считают себя настолько идеальными родителями, что призывают все пары, которые планируют обзаводиться детьми, равняться на них. Каждый день и Ольга, и Дмитрий напоминают руководству и фанатам телестройки «Дом-2», что только у них в Периметре есть ребенок, а значит именно они заслуживают на большую часть привилегий проекта.Только вот с мнением Дмитренко и Рапунцель совсем не согласны внимательные телезрители «Дома-2», которые то и дело указывают на то, что Ольга и Дмитрий далеки от «идеала», а годовалая Василиса уж точно заслуживает на родителей «получше».В социальных сетях по-прежнему обсуждают недавний инцидент, когда Дмитренко, укладывая Василису спать, уронил малышку на пол. Более того, фанаты «Дома-2» до сих пор в шоке от ситуации, когда Ольга и Дмитрий решили поужинать «в тайне» от наследницы.Сейчас же зрители «Дома-2» подняли в Сети новую тему. Дело в том, что в последнее время они начали замечать, что в эфиры выходят выпуски, в которых малышка довольно часто капризничает, и только недавно стало понятно, с чем это связано. Оказывается, что у годовалой Василисы отсутствует режим сна.Выяснилось, что малышка ложится спать не раньше 12 часов ночи, а это, как известно, может негативно отразиться на ее здоровье.