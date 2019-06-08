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Ученые обнаружили радиосигналы между скоплениями галактик

Изучая сближение двух скоплений галактик, специалисты обнаружили радиоизлучение. По существовавшей ранее гипотезе ускорения частиц в межгалактическом газе, такое явление невозможно. Поэтому ученые приступили к работе над новой идеей, которая объяснила бы наличие магнитных полей и разогнанных частиц в этой части Вселенной.
Ученые обнаружили радиосигналы между скоплениями галактик

Вселенная представляет собой неоднородную и неравномерную структуру, по которой разбросаны филаменты, которые напоминают нити, и пустота между ними, именуемая войдами. На пересечении этих нитей обнаруживаются скопления галактик. В пустотах были замечены магнитные поля, радиоостатки и радиогало. Это говорит о том, что там действует некая сила, придающая ускорение частицам.

Астрономы изучали сигналы, которые обнаруживаются между этими скоплениями. Для этого они разработали модели, вокруг которых наблюдали ускорение электронов, с целью понять устройство Вселенной. Но пока ни одна из них не приблизила ученых к разгадке. Эти эксперименты поставили астрономам новую цель для исследований.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 04:37

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