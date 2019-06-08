Ученые обнаружили радиосигналы между скоплениями галактик





Вселенная представляет собой неоднородную и неравномерную структуру, по которой разбросаны филаменты, которые напоминают нити, и пустота между ними, именуемая войдами. На пересечении этих нитей обнаруживаются скопления галактик. В пустотах были замечены магнитные поля, радиоостатки и радиогало. Это говорит о том, что там действует некая сила, придающая ускорение частицам.Астрономы изучали сигналы, которые обнаруживаются между этими скоплениями. Для этого они разработали модели, вокруг которых наблюдали ускорение электронов, с целью понять устройство Вселенной. Но пока ни одна из них не приблизила ученых к разгадке. Эти эксперименты поставили астрономам новую цель для исследований.