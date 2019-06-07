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Игорь Корнелюк сутки провел в квартире Аллы Пугачевой

Музыкант Игорь Корнелюк стал гостем передачи «Судьба человека», где рассказал, как сутки провел в гостях у Аллы Пугачевой при их знакомстве. Певица обратила на него внимание после «Музыкального ринга» в 1988 году.
Игорь Корнелюк сутки провел в квартире Аллы Пугачевой

По словам композитора, Примадонна вышла с ним на связь и пригласила в гости. Корнелюк посчитал, что разговор со звездной коллегой продлится не больше одного часа, но в итоге он засиделся в гостях на целые сутки. Артисты играли на инструментах, а после слушали музыку. Как предположил певец, Пугачева таким образом могла присматриваться к нему, рассчитывая понять, выйдет ли из него отличный музыкант. Потом знаменитость пригласила исполнителя в «Рождественские встречи» и в театр. Так он обрел удачу.

Спустя время Игоря Корнелюка начали узнавать на улице, он давал по три концерта в день. Однажды в метро пассажиры чуть ли не разорвали его куртку на сувениры. Тогда артист окончательно осознал, что это слава.



 
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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:16

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