Игорь Корнелюк сутки провел в квартире Аллы Пугачевой





По словам композитора, Примадонна вышла с ним на связь и пригласила в гости. Корнелюк посчитал, что разговор со звездной коллегой продлится не больше одного часа, но в итоге он засиделся в гостях на целые сутки. Артисты играли на инструментах, а после слушали музыку. Как предположил певец, Пугачева таким образом могла присматриваться к нему, рассчитывая понять, выйдет ли из него отличный музыкант. Потом знаменитость пригласила исполнителя в «Рождественские встречи» и в театр. Так он обрел удачу.Спустя время Игоря Корнелюка начали узнавать на улице, он давал по три концерта в день. Однажды в метро пассажиры чуть ли не разорвали его куртку на сувениры. Тогда артист окончательно осознал, что это слава.