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Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства

Владимиром Путиным был подписал закон, регулирующий предельные отпускные цены на жизненно важные препараты. Теперь для держателей регистрационных удостоверений лекарств установлено ограничение на число увеличения стоимости в течение одного года.
Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства

Данный закон призвал остановить неконтролируемый рост цен на жизненно важные лекарства. Теперь их изменения в сторону повышения могут случаться не чаще одного раза в год. При этом новое законодательство обязывает всех держателей регистрационных удостоверений на препараты снижать стоимость в установленных законом случаях. Во-первых, это понижение цены в иностранных валютах в стране производителя. Во-вторых, это снижение стоимости референтных или аналогичных лекарств других фирм.

За соблюдением выполнения нового закона будет следить Федеральная антимонопольная служба. Она будет заниматься мониторингом цен на жизненно важные препараты, проводить анализ и устанавливать обоснованность предельных отпускных цен на установленные законодательством лекарства. Примечательно, что держатели регистрационных удостоверений на препараты смогут пересматривать их ценники в сторону понижения неограниченное число раз.

Законодатели уверены: подобные правила регулирования не только исключат манипуляции крупных аптечных сетей и производителей, но и позволят решать многие имеющиеся сейчас проблемы без вмешательства государства.



 
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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:21

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