Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства





Данный закон призвал остановить неконтролируемый рост цен на жизненно важные лекарства. Теперь их изменения в сторону повышения могут случаться не чаще одного раза в год. При этом новое законодательство обязывает всех держателей регистрационных удостоверений на препараты снижать стоимость в установленных законом случаях. Во-первых, это понижение цены в иностранных валютах в стране производителя. Во-вторых, это снижение стоимости референтных или аналогичных лекарств других фирм.За соблюдением выполнения нового закона будет следить Федеральная антимонопольная служба. Она будет заниматься мониторингом цен на жизненно важные препараты, проводить анализ и устанавливать обоснованность предельных отпускных цен на установленные законодательством лекарства. Примечательно, что держатели регистрационных удостоверений на препараты смогут пересматривать их ценники в сторону понижения неограниченное число раз.Законодатели уверены: подобные правила регулирования не только исключат манипуляции крупных аптечных сетей и производителей, но и позволят решать многие имеющиеся сейчас проблемы без вмешательства государства.