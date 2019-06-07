Семья певицы Жанны Фриске может продать “Русфонду” права на ее имя ради возвращения долга





Как известно, остатки средств на лечение Жанны Фриске после ее смерти остались на руках родственников. Ранее сообщалось, что семья продала часть загородного жилья певицы, которая принадлежит шестилетнему сыну звезды. Семья артистки отмечает, что ничего не знает о продаже дома, но накануне появились сведения о вероятной продаже прав на имя Жанны Фриске. Как отметил отец знаменитости, “Русфонд” идет таким образом на уступки, рассматривая альтернативные способы возвращения внушительной суммы.Как отметил поверенный Фриске, сейчас обсуждается вариант передачи прав на имя и изображения звезды на определенный срок. Имеются сведения, что имя певицы будет использоваться при проведении благотворительных акций, а также покупатель получит проценты от исполнения песен звезды.