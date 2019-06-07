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Певица Монеточка сделала Боярскому непристойный комплимент

Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка, приняла участие в YouTube-шоу Comment Out на канале «Чикен Кари». В ходе программы ей пришлось позвонить Михаилу Боярскому и сделать непристойный комплимент.
Певица Монеточка сделала Боярскому непристойный комплимент

Большой популярностью пользуются шоу, где люди совершают какие-либо действия, которые бы они ни за что бы не исполнили в обычной жизни. После выполнения задания участники обычно получают вознаграждение. Особенно популярны в Сети становятся такие видео с участием звезд.
Певица Монеточка сделала Боярскому непристойный комплимент

Монеточка приняла участие в подобном проекте, который предполагал наличие соревновательного мотива. Ее соперником стал рэпер Джиган. В ходе программы Елизавете Гырдымовой необходимо было выполнить задание на выбор. Одно из предложений было таким: надо было съесть банан во время того, как оппонент обматывает лицо едока скотчем. Монеточка не решилась исполнять такой трюк, поэтому выбрала звонок Боярскому, в ходе которого нужно было сделать непристойный комплимент артисту. Текст был заготовлен заранее, потому певице оставалось его только прочесть. Когда Михаил Боярский взял трубку, Елизавета Гырдымова быстро по бумажке зачитала признание в любви, отметив, что у Михаила Сергеевича «шпага до сих пор торчком и прекрасно жалит». Певица заметно смутилась, а артист поблагодарил за комплимент.



 
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ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 18:00

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