Специалисты назвали 5 основных причин появления прыщей после 30 лет





Эксперты отмечают: первое, на что стоит обращать внимание в данной ситуации – это гормоны и их выработка. Нарушение гормонального фона способно стать причиной появления прыщей практически в любом возрасте. Обычно подобные кризисы у людей происходят только в юности, но они могут сохраняться и во взрослой жизни. Особенно это касается женщин и их менструального цикла.Следующая причина появления прыщей после 30 лет – это пищевые привычки. Определенные типы продуктов крайне негативно сказываются на коже лица и приводят к образованию акне. В первую очередь это сладкая и жирная пища, а также фаст-фуд, содержащий в себе множество пищевых добавок. После 30 лет у людей может возникать проблема с молоком, его употребление лучше свести к минимуму.Постоянное влияние солнца на кожу также провоцирует появление прыщей. Специалисты советуют избегать прямых ультрафиолетовых лучей и рекомендуют регулярно использовать защитные крема. Следующая причина – это стресс. Психическое состояние влияет на гормональный фон, а его нарушения уже вызывают появление акне.Последняя причина появления прыщей после 30 лет, отмеченная экспертами, это механические повреждения. Несоблюдение правил ухода за кожей может приводить к ее заболеваниям.