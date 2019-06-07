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Специалисты назвали 5 основных причин появления прыщей после 30 лет

С прыщами сталкиваются практически все люди, чаще всего они проходят к 20 годам, но так происходит не всегда. Специалисты назвали пять основных причин появления акне после 30 лет.
Специалисты назвали 5 основных причин появления прыщей после 30 лет

Эксперты отмечают: первое, на что стоит обращать внимание в данной ситуации – это гормоны и их выработка. Нарушение гормонального фона способно стать причиной появления прыщей практически в любом возрасте. Обычно подобные кризисы у людей происходят только в юности, но они могут сохраняться и во взрослой жизни. Особенно это касается женщин и их менструального цикла.

Следующая причина появления прыщей после 30 лет – это пищевые привычки. Определенные типы продуктов крайне негативно сказываются на коже лица и приводят к образованию акне. В первую очередь это сладкая и жирная пища, а также фаст-фуд, содержащий в себе множество пищевых добавок. После 30 лет у людей может возникать проблема с молоком, его употребление лучше свести к минимуму.

Постоянное влияние солнца на кожу также провоцирует появление прыщей. Специалисты советуют избегать прямых ультрафиолетовых лучей и рекомендуют регулярно использовать защитные крема. Следующая причина – это стресс. Психическое состояние влияет на гормональный фон, а его нарушения уже вызывают появление акне.

Последняя причина появления прыщей после 30 лет, отмеченная экспертами, это механические повреждения. Несоблюдение правил ухода за кожей может приводить к ее заболеваниям.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:01

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