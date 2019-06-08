В новом клипе Мадонны снялся рэпер-трансвестит
Мадонна выпустила новый клип на трек Dark Ballet из очередного альбома Madame X. Вместе с ней снялся в клипе рэпер-трансвестит Микки Бланко.
Несмотря на то, что ролик снят на одну из песен Мадонны, сама певица появляется там всего на пару секунд. Главную роль сыграл именно рэп-исполнитель. Перед зрителями он предстал в образе Жанны д’Арк, которую сжигают на костре как еретика. Под конец клипа Бланко называет себя «чернокожим, геем и ВИЧ-позитивным», большая надежда в жизни которого оказывается сильнее любого негатива.
Мадонна заявила о выходе нового альбома еще в апреле. Он выйдет 14 июня. Певица представила клипы Crave, Medellin и синглы из диска.
Несмотря на то, что ролик снят на одну из песен Мадонны, сама певица появляется там всего на пару секунд. Главную роль сыграл именно рэп-исполнитель. Перед зрителями он предстал в образе Жанны д’Арк, которую сжигают на костре как еретика. Под конец клипа Бланко называет себя «чернокожим, геем и ВИЧ-позитивным», большая надежда в жизни которого оказывается сильнее любого негатива.
Мадонна заявила о выходе нового альбома еще в апреле. Он выйдет 14 июня. Певица представила клипы Crave, Medellin и синглы из диска.
ШоуБизДобавил: Ложников Никита Сегодня, 03:30
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