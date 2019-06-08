В новом клипе Мадонны снялся рэпер-трансвестит

Несмотря на то, что ролик снят на одну из песен Мадонны, сама певица появляется там всего на пару секунд. Главную роль сыграл именно рэп-исполнитель. Перед зрителями он предстал в образе Жанны д’Арк, которую сжигают на костре как еретика. Под конец клипа Бланко называет себя «чернокожим, геем и ВИЧ-позитивным», большая надежда в жизни которого оказывается сильнее любого негатива.Мадонна заявила о выходе нового альбома еще в апреле. Он выйдет 14 июня. Певица представила клипы Crave, Medellin и синглы из диска.