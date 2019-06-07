«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин и Розалия Райсон расстались из-за собаки

«Ты кого из себя возомнила? Ты чего его травишь который день? Мы с тобой ведем диалог, а ты его пихаешь постоянно! Собирай шмотки и вали! Давай, собирайся! Ты полетишь на Украину, а он останется со мной! Поняла?! Чучундра!» - заявил Шабарин Райсон.



