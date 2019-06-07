«Полетишь на Украину!»: Андрей Шабарин и Розалия Райсон расстались из-за собаки
Участники телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Андрей Шабарин и Розалия Райсон расстались из-за домашнего питомца. Мужчину настолько разгневало отношение будущей супруги к собаке, что он пригрозил девушке отправить ее «на Украину».
Отношения Шабарина и Райсон, которые не так давно казались одними из самых идеальных в Периметре реалити-шоу «Дом-2», начали «сыпаться», как карточный домик. Так, Розалия перестала скрывать многочисленные претензии к Андрею, только вот отыгрывается блондинка не на избраннике, а на его собаке.
В свою очередь Шабарина поражает поведение Райсон, о чем он не единожды говорил с коллективом телестройки. А сегодня, 7 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Дом-2. Спаси свою любовь», в котором Андрей и вовсе в грубой форме решил поставить Розалию на место.
Известно, что все началось с того, что Райсон назвала домашнего питомца «тупым», а потом и вовсе поддержала шуточное предложение Шабарина отдать собаку в приют. Андрея настолько это разозлило, что он начал разговаривать с Розалией в нецензурной форме и указывать на то, что готов хоть сегодня отправить длинноволосую красавицу в свои родные края.
Отношения Шабарина и Райсон, которые не так давно казались одними из самых идеальных в Периметре реалити-шоу «Дом-2», начали «сыпаться», как карточный домик. Так, Розалия перестала скрывать многочисленные претензии к Андрею, только вот отыгрывается блондинка не на избраннике, а на его собаке.
В свою очередь Шабарина поражает поведение Райсон, о чем он не единожды говорил с коллективом телестройки. А сегодня, 7 июня, в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Дом-2. Спаси свою любовь», в котором Андрей и вовсе в грубой форме решил поставить Розалию на место.
Известно, что все началось с того, что Райсон назвала домашнего питомца «тупым», а потом и вовсе поддержала шуточное предложение Шабарина отдать собаку в приют. Андрея настолько это разозлило, что он начал разговаривать с Розалией в нецензурной форме и указывать на то, что готов хоть сегодня отправить длинноволосую красавицу в свои родные края.
«Ты кого из себя возомнила? Ты чего его травишь который день? Мы с тобой ведем диалог, а ты его пихаешь постоянно! Собирай шмотки и вали! Давай, собирайся! Ты полетишь на Украину, а он останется со мной! Поняла?! Чучундра!» - заявил Шабарин Райсон.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:53