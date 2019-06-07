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Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности
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Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности

В новом обновлении смартфона Huawei P30 Pro будет использоваться модуль камеры Time of Flight в сочетании с технологией дополненной реальности. Благодаря нововведениям гаджет обеспечит захват двух видов видео.
Huawei P30 Pro получил обновление для камеры в сочетании с технологией дополненной реальности

Huawei начала выпускать второе обновление для своего недавно увидевшего мир смартфона Huawei P30 Pro. Это позволит пользователям снимать видео в двойном режиме вместе с модернизацией измерения AR, что поможет превратить устройство в инструмент измерения. Функция Huawei Dual-View Video использует несколько камер одновременно для захвата видео и предоставляет юзерам возможность записывать видео под разными углами одновременно. Одна из камер в этом режиме будет снимать в широкоугольном режиме, в то время как другая запечатлит объект крупным планом, отображая выходные данные на дисплее устройства.

Компания утверждает, что пользователи могут вручную регулировать уровень увеличения, чтобы получить идеальный снимок. Отмечается, что этот режим пригодится при съемке масштабных событий, например, спортивных матчей и концертов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:37

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