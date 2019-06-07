Саша Савельева прокомментировала слухи о своем конфликте с Игорем Матвиенко





Недавно Саша Савельева родила ребенка и приняла решение покинуть группу, чтобы сосредоточиться на воспитании малыша. Однако некоторые считают, что весомым аргументом к ее уходу из «Фабрики» также стал конфликт, произошедший между ней и продюсером Игорем Матвиенко. Многие СМИ писали, что причиной споров стало рождение ребенка у солистки.Сама звезда высмеяла эти слухи: «Да вы просто Шерлоки», сопроводив смеющимся до слез смайлом и эмоджи, закрывающим рукой лицо.Она подтвердила свой уход из коллектива, связав это с тем, что хочет насладиться материнством. Она тепло вспоминает 16-летнее сотрудничество с командой. Замену Саши Савельевой уже нашли, ею станет Антонина Клименко. Савельева в свою очередь начнет сольную карьеру. Некоторые предполагают, что она может продолжить сотрудничество с Игорем Матвиенко.