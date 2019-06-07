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Саша Савельева прокомментировала слухи о своем конфликте с Игорем Матвиенко

В Сети распространились слухи о том, что уход из «Фабрики» Саши Савельевой связан с конфликтом с продюсером группы Игорем Матвиенко. Звезда прокомментировала эти домыслы в Instagram.
Саша Савельева прокомментировала слухи о своем конфликте с Игорем Матвиенко

Недавно Саша Савельева родила ребенка и приняла решение покинуть группу, чтобы сосредоточиться на воспитании малыша. Однако некоторые считают, что весомым аргументом к ее уходу из «Фабрики» также стал конфликт, произошедший между ней и продюсером Игорем Матвиенко. Многие СМИ писали, что причиной споров стало рождение ребенка у солистки.
Саша Савельева прокомментировала слухи о своем конфликте с Игорем Матвиенко

Сама звезда высмеяла эти слухи: «Да вы просто Шерлоки», сопроводив смеющимся до слез смайлом и эмоджи, закрывающим рукой лицо.
Она подтвердила свой уход из коллектива, связав это с тем, что хочет насладиться материнством. Она тепло вспоминает 16-летнее сотрудничество с командой. Замену Саши Савельевой уже нашли, ею станет Антонина Клименко. Савельева в свою очередь начнет сольную карьеру. Некоторые предполагают, что она может продолжить сотрудничество с Игорем Матвиенко.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:43

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