Участники «Дома-2» пожаловались на антисанитарию от собаки Насти Ивановой
Герои реалити-шоу «Дом-2» начали жаловаться на негигиеничность от домашнего питомца новенькой участницы проекта Анастасии Ивановой. По словам некоторых ребят, в женскую спальню невозможно зайти, так как там присутствует жуткий запах от собаки.
Не успела Иванова прийти на телестройку «Дом-2», как уже сейчас на девушку вовсю жалуются участники шоу. Напомним, что Анастасия пришла на проект к Антону Шоки, однако была отвергнута в тот же день. Впрочем, блондинка не стала долго горевать и сразу же переключила свое внимание на Вячеслава Потемкина.
Вчера в эфир канала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором коллектив реалити-шоу поднял тему неприятного запаха в спальне, где обитают все свободные девушки. По словам ребят, антисанитария в Периметре появилась от домашнего любимца Ивановой, которая, по всей видимости, смирилась с тем, что ее собака справляет нужду буквально на каждом шагу.
Нужно сказать, что Иванова попыталась оправдаться и заявила, что сама не ощущает неприятной вони в женской спальне, но другим девушкам, как оказалось, не нравится, что теперь ковролин возле их кроватей просто-таки пропитан собачьими экскрементами, а от запаха не удается избавиться даже с помощью различных средств.
Сейчас женская спальня настаивает на том, чтобы Иванова переехала в отдельные апартаменты, где запах от ее собаки не будет никому мешать. К слову, многих телезрителей шокировало отношение новенькой участницы «Дома-2» к тому, что ее домашний питомец не приучен к лотку.
Не успела Иванова прийти на телестройку «Дом-2», как уже сейчас на девушку вовсю жалуются участники шоу. Напомним, что Анастасия пришла на проект к Антону Шоки, однако была отвергнута в тот же день. Впрочем, блондинка не стала долго горевать и сразу же переключила свое внимание на Вячеслава Потемкина.
Вчера в эфир канала «ТНТ» вышел свежий выпуск «Дома-2», в котором коллектив реалити-шоу поднял тему неприятного запаха в спальне, где обитают все свободные девушки. По словам ребят, антисанитария в Периметре появилась от домашнего любимца Ивановой, которая, по всей видимости, смирилась с тем, что ее собака справляет нужду буквально на каждом шагу.
Нужно сказать, что Иванова попыталась оправдаться и заявила, что сама не ощущает неприятной вони в женской спальне, но другим девушкам, как оказалось, не нравится, что теперь ковролин возле их кроватей просто-таки пропитан собачьими экскрементами, а от запаха не удается избавиться даже с помощью различных средств.
Сейчас женская спальня настаивает на том, чтобы Иванова переехала в отдельные апартаменты, где запах от ее собаки не будет никому мешать. К слову, многих телезрителей шокировало отношение новенькой участницы «Дома-2» к тому, что ее домашний питомец не приучен к лотку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:30