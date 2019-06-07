Супруга рэпера Мота Мария Мельникова опровергла слухи о своей беременности

Слухи о том, что супруга рэпера Мота беременна, начали ходить еще пару дней назад. Сначала пара появилась на премии Fashion People Awards, где собравшиеся разглядели у Марии Мельниковой «округлившийся живот». Уже тогда многие начали активно обсуждать данную тему, но чуть позже сама супруга исполнителя подлила дополнительного масла в огонь. Она разместила на своей странице в Instagram новые снимки с мужем, где он на нескольких фото держит ее за живот, который с некоторых ракурсов кажется увеличенным и круглым. После этого слухи переросли в полноценные обсуждения и даже поздравления.Именно поэтому супруга рэпера Мота не могла больше игнорировать данную ситуацию и дала свой комментарий. Мария Мельникова полностью отвергла слухи о своей беременности и заявила, что она вместе со своим мужем не ждет второго ребенка. Относительно того, что на некоторых снимках ее живот казался «округлившимся», избранница исполнителя предположила, что все дело в платье. Оно имеет необычную форму и нестандартный узор, что в сумме могло несколько изменить ее фигуру. Такой комментарий супруга рэпера Мота дала изданию Peopletalk.