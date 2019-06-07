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Ученые: Почти все здоровые люди имеют ткани с мутациями клеток

Американские ученые провели исследование и установили, что практически все здоровые люди имеют участки тканей с мутациями клеток. В большинстве случаев они являются безвредными, но в определенных ситуациях имеют шансы стать раковыми.
Ученые: Почти все здоровые люди имеют ткани с мутациями клеток

Ученые из Массачусетса провели исследование основных группы клеток здоровых людей и узнали о наличии в них частей с мутациями. Полученные результаты говорят о том, что у 95% испытуемых были замечены изменения в тех или иных тканях. Большая их часть является безвредными, но были замечены и те, что способны впоследствии стать раковыми. У 40% изученных людей мутации были замечены в одной большой группе клеток, а у 5% - в пяти или более.

Чаще всего изменения в тканях встречаются в пищеводе и легких, а также коже. Мутаций последнего вида было отмечено больше остальных. Такое влияние, рассказывают ученые, связано с воздействием ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому больше всего изменений происходит на тех участках кожи, которые реже всего оказываются закрыты от солнца одеждой и наоборот.

В большинстве случаев мутации происходят после 45 лет и особенно в тканях и органах, активно обновляющихся в течение жизни. В этом, отмечают ученые, нет ничего удивительного, ведь нарушения в процессе деления клетки и является первой причиной возникновения мутаций или рака. Специалисты уверены: подобные исследования в будущем помогут людям более эффективно предотвращать и лечить онкологию.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:45

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