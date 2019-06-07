Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»





В Сети появился ролик эксперимента: в начале спортивный седан двигался задним ходом, а через несколько секунд сорвался в полицейском развороте под днище полуприцепа. Трюк усложнялся из-за габаритов транспортного средства: длина превышала 4,7 метра, а расстояние между колесами двигающегося тягача и полуприцепа лишь немного превышало отметку в 6,5 метров. Для того, чтобы видео было заснято с первого раза, водитель Таннер Фауст разогнал авто задним ходом до 55 км/час, затем, после включения нейтральной скорости, был повернут руль, когда машина находилась в нескольких метрах от прицепа. При развороте на 45 градусов гонщик нажал на тормоз для блокировки передних колёс и начала дрифта.Ранее руководитель планировочного отдела Hyundai Майк О’Брайен сообщил, что в скором времени может появиться более мощная модификация G70, благодаря которой модель будет более известна.