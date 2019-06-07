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Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»

Премиальному седану Genesis G70 удалось повторить трюк из популярного фильма «Форсаж». Разработчики решили таким образом подчеркнуть, что модель позиционируется как спортивная.
Седан Genesis G70 смог повторить трюк из «Форсажа»

В Сети появился ролик эксперимента: в начале спортивный седан двигался задним ходом, а через несколько секунд сорвался в полицейском развороте под днище полуприцепа. Трюк усложнялся из-за габаритов транспортного средства: длина превышала 4,7 метра, а расстояние между колесами двигающегося тягача и полуприцепа лишь немного превышало отметку в 6,5 метров. Для того, чтобы видео было заснято с первого раза, водитель Таннер Фауст разогнал авто задним ходом до 55 км/час, затем, после включения нейтральной скорости, был повернут руль, когда машина находилась в нескольких метрах от прицепа. При развороте на 45 градусов гонщик нажал на тормоз для блокировки передних колёс и начала дрифта.

Ранее руководитель планировочного отдела Hyundai Майк О’Брайен сообщил, что в скором времени может появиться более мощная модификация G70, благодаря которой модель будет более известна.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:23

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