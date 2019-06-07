Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина играли в войну на дне рождения брата

В Сети появилось видео, где дети Пугачевой и Галкина на празднике играют игрушечным оружием. Известно, что ребята пришли поздравить Гришу Галкина, племянника главы звездного семейства. На видео видно, что для детворы был приглашен аниматор, который проводит с ними какую-то игру. Также в кадре видно и маму Гарри и Лизы Аллу Борисовну Пугачеву. Она вместе со всеми гостями наслаждается праздником.Видео было опубликовано в одном из фанатских сообществ. Поклонники звездной семьи имели возможность высказать свое мнение. Некоторые из них были возмущены тем, что детям разрешают играть с оружием, по их мнению, это не допустимо при воспитании в детях миролюбивости и доброты. Другие же видят в этих играх развитие способности постоять за себя. Были также и те, кто отметил цветущий вид Примадонны: «Алла прелесть, белый цветочек», «Аллочка Борисовна – красавица».