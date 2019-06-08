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Египетские медики рассказали о способах избежать теплового удара в жару

Медики из Египта рассказали, как можно избежать теплового удара в летнее время. По их мнению, жаркая погода, участившиеся ливни, а также повышенная влажность вызвана изменениями климата.
Египетские медики рассказали о способах избежать теплового удара в жару

Для спасения от жары прежде всего нужно выбрать свободную хлопковую или льняную одежду, также она должна быть светлой. Данные советы позволят обеспечивать циркуляцию воздуха. Рекомендуется носить головной убор или зонтик, а также солнцезащитные очки. Люди, работающие на улице, должны выбрать место в тени, так как долгое нахождение на солнце приводит к негативным последствиям.

Кроме того, именно в летнее время учащаются головные боли, тошнота или головокружение. Не менее важно пить как можно больше жидкости, принимать холодный душ. В жаркую погоду рекомендуется не употреблять черный чай, газированные напитки и кофе.



 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 01:12

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