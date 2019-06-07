Звезда «Дома-2» Алена Водонаева задумалась о депутатской карьере

«Я бы с удовольствием занималась социальными и общественными вопросами», - пишет звезда «Дома-2».

Не секрет, что Водонаева стала известной после того, как в 2004 году пришла на реалити-шоу «Дом-2», чтобы провести журналистское расследование, однако в результате осталась в Периметре и начала строить «любовь». После того, как Алена покинула проект, ей удалось построить довольно успешную карьеру телеведущей, стать блогером, и сейчас время от времени именно ее лицо попадает на обложки различных глянцевых журналов.Впрочем, судя по всему, этого всего Водонаевой мало, и теперь она поставила перед собой новую цель. Считанные часы назад, отвечая на вопросы подписчиков под своей последней публикацией, Алена заявила, что задумалась о покорении политических вершин.По словам Водонаевой, она давно думает о том, чтобы стать депутатом Госдумы, однако для этого ей нужно получить еще одно высшее образование.В посте, под которым появилось данное признание Водонаевой, телезнаменитость сообщает подписчикам о том, что после того, как она начала освещать у себя на страничке в Instagram всевозможные проблемы, существующие в России, социальные сети начали «задвигать» ее.К слову, мало кто из фолловеров положительно отнеся к мыслям Водонаевой о карьере в политике.