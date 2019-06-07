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Денис Клявер поздравил с днем рождения дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер посредством поста в Instagram трогательно поздравил дочь Эвелину от Евы Польны с днем рождения. Накануне девочка отпраздновала 14-летие.
Денис Клявер поздравил с днем рождения дочь от Евы Польны

В 2010 году Денис Клявер официально признал факт своего отцовства дочери Евы Польны, 14-летней Эвелины. Наследница звезд родилась в 2005 году, но информация об отце ребенка была обнародована в эфире программы “Пусть говорят”. Артист принимает активное участие в воспитании дочери, а накануне он поздравил ее с днем рождения. Исполнитель заметил, что чем старше становится его ребенок, тем отчетливее ему заметна неординарность. Клявер признался, что творческие работы Эвелины вызывают у него восхищение в паре с родительской гордостью. Звездный отец уверен, что его дочь ждет успех в любом деле.

Как известно, Ева Польна и Денис Клявер завели роман во время гастролей, но скрывали отношения из-за того, что артист был женат на Ирине Клявер. У супругов имеется общий наследник Даниэль, а также пара воспитывает дочь Анастасию от предыдущих отношений.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:57

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