Беспроводные наушники Powerbeats Pro практически невозможно отремонтировать





Представители компании iFixit уже не первый год занимаются проверкой тех или иных устройств на ремонтопригодность. В этот раз к ним попали беспроводные наушники Powerbeats Pro, и результат оказался неутешительный. Проблемы начались в самые первые секунды проверки, эксперты просто не смогли открыть данную гарнитуру. Для этого они были вынуждены воспользоваться ножом.Посмотрев на внутренности Powerbeats Pro эксперты iFixit сразу поняли, что данные беспроводные наушники не смогут получить от них высокую оценку приспособленности к ремонту. Основная плата устройства и аккумулятор спаяны с дополнительной, идущей к драйверу. Подобная конструкция крайне сложно поддается к ремонту. Чипсет H1 также впаян в материнскую плату. Аккумулятор на 200 мАч нельзя заменить ни в коем случае, а блок для зарядки просто залит клеем. Батарею также практически невозможно изъять.Каждая микросхема Powerbeats Pro пронизана мелкими кабелями, поэтому для отсоединения их надо отрезать. Эксперты IFixit заявили о том, что данные беспроводные наушники практически невозможно отремонтировать, и дали им 1 из 10 баллов по собственной шкале оценивания ремонтопригодности.