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Российский корабль чуть не столкнулся с крейсером ВМС США

В Восточно-Китайском море произошел инцидент, в ходе которого российский «Адмирал Виноградов» чуть не столкнулся с американским Chancellorsville. Обе стороны обвинили друг друга в непрофессиональных манерах, которые едва не привели к крупному происшествию.
Российский корабль чуть не столкнулся с крейсером ВМС США

Первой эту ситуации прокомментировала пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) России. По словам представителя российской стороны, «Адмирал Виноградов» и Chancellorsville шли параллельным курсом, но в один момент крейсер ВМС США изменил свой курс и совершил опасный маневр, из-за чего перегородил путь кораблю РФ. В результате последний был вынужден совершать резкую смену курса движения, что в итоге позволило избежать столкновения. Представители ТОФ отметили, что расстояние между кораблями в определенный момент не превышало 50 метров.

ВМС США также прокомментировали данный эпизод. Информацию, предоставленную ТОФ РФ, они назвали «пропагандой» и заявили, что все было иначе. По словам американской стороны за опасный инцидент в Восточно-Китайском море ответственна именно российская сторона, ведь это именно их корабль решился на рискованную смену курса, что чуть не привело к столкновению. Представитель ВМС США назвал подобное поведение губительным и непрофессиональным.

Обе стороны обменялись взаимными формальными обвинениями и документальными протестами. Чем закончится данный инцидент - пока непонятно.



 
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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:33

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