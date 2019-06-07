Новый смартфон PinePhone получит поддержку 6-и операционных систем





По словам специалистов, пользователи данного смартфона смогут сами выбрать ОС из соответствующего списка. Тем не менее, ожидать от устройства высокой производительности все же не стоит, так как модель рассчитана на энтузиастов. Таким образом, покупатели PinePhone будут настраивать его благодаря бесплатному программному обеспечению с открытым исходным кодом. Согласно предварительной информации, гаджет помимо поддержки сразу 6 ОС будет оснащен 5,95-дюймовым LCD-экраном, а также 4-ядерным чипсетом Allwinner A64 ARM.Количество ОЗУ и ПЗУ составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость батареи – 3 тысячи мАч. Предусмотрено наличие фронтальной камеры на 2 Мп и задней - на 5 Мп.