Новый смартфон PinePhone получит поддержку 6-и операционных систем
Бюджетный смартфон, поддерживающий Linux, также сможет работать под управлением шести других операционных систем. Выпуск девайса запланирован на конец 2019 года, а цена гаджета, скорее всего, составит около 150 долларов.
По словам специалистов, пользователи данного смартфона смогут сами выбрать ОС из соответствующего списка. Тем не менее, ожидать от устройства высокой производительности все же не стоит, так как модель рассчитана на энтузиастов. Таким образом, покупатели PinePhone будут настраивать его благодаря бесплатному программному обеспечению с открытым исходным кодом. Согласно предварительной информации, гаджет помимо поддержки сразу 6 ОС будет оснащен 5,95-дюймовым LCD-экраном, а также 4-ядерным чипсетом Allwinner A64 ARM.
Количество ОЗУ и ПЗУ составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость батареи – 3 тысячи мАч. Предусмотрено наличие фронтальной камеры на 2 Мп и задней - на 5 Мп.
По словам специалистов, пользователи данного смартфона смогут сами выбрать ОС из соответствующего списка. Тем не менее, ожидать от устройства высокой производительности все же не стоит, так как модель рассчитана на энтузиастов. Таким образом, покупатели PinePhone будут настраивать его благодаря бесплатному программному обеспечению с открытым исходным кодом. Согласно предварительной информации, гаджет помимо поддержки сразу 6 ОС будет оснащен 5,95-дюймовым LCD-экраном, а также 4-ядерным чипсетом Allwinner A64 ARM.
Количество ОЗУ и ПЗУ составит 2 и 16 ГБ соответственно, а ёмкость батареи – 3 тысячи мАч. Предусмотрено наличие фронтальной камеры на 2 Мп и задней - на 5 Мп.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 23:02