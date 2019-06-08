Алена Краснова сняла на видео праздник брата Никиты Преснякова

Супруга Никиты Преснякова, 22-летняя Алена Краснова, тесно взаимодействует со всеми членами семьи своего избранника. Сын Владимира Преснякова-младшего, четырехлетний Артемий, 5 июня отпраздновал свой день рождения. Семья организовала детский праздник, трансляцию с которого вела модель в своем Instagram. На мероприятии отметились звездные родители Артемия Преснякова, близкие родственники, друзья, а также были приглашены аниматоры. Поздравление с днем рождения своему сыну в социальных сетях оставила Наталья Подольская, пожелав ребенку всего наилучшего.Алена Краснова и Никита Пресняков не спешат заводить детей, что заметила публика. В планах молодых супругов путешествия, но при этом Кристина Орбакайте отметила, что уже готова к внукам.