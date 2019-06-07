Mercedes-AMG представил самый мощный 4-цилиндровый двигатель





Представители Mercedes-AMG наконец-то опубликовали официальную спецификацию своего нового мотора. Данный 4-цилиндровый двигатель является самым мощным из всех вариантов, что когда-либо устанавливались на серийные автомобили. Единственное исключение - Mitsubishi Lancer Evolution FX-440 MR с 440-сильной установкой, но выпуск данной модели составлял всего 40 единиц.Автопроизводитель Mercedes-AMG разработал две версии нового двигателя. Обычная имеет 382 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Самая мощная версия будет располагать 416 «лошадками» и 500 Нм. Данный турбодвигатель имеет прямой и косвенный впрыск через впускной коллектор, два распределительных вала, а также трансмиссию, способную регулировать работу клапанов с обеих сторон.Самый мощный 4-цилиндровый мотор будут устанавливать на хэтчбек A45, купе CLA 45 и кроссовер GLB 45. Быстрее всего до рынка доберется именно первая модель, но точной даты до сих пор нет.Напомним, прошлый самый мощный 4-цилиндровый двигатель также был спроектирован инженерами Mercedes-AMG. Тогда это был М133 с 380 лошадиными силами.