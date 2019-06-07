Mercedes-AMG представил самый мощный 4-цилиндровый двигатель
Автомобильный бренд Mercedes-AMG представил свой самый мощный 4-цилиндровый двигатель для следующего поколения автомобилей. Новый мотор будет иметь 416 лошадиных сил и крутящий момент 500 Нм, его будут устанавливать на A45, CLA 45 и GLB 45.
Представители Mercedes-AMG наконец-то опубликовали официальную спецификацию своего нового мотора. Данный 4-цилиндровый двигатель является самым мощным из всех вариантов, что когда-либо устанавливались на серийные автомобили. Единственное исключение - Mitsubishi Lancer Evolution FX-440 MR с 440-сильной установкой, но выпуск данной модели составлял всего 40 единиц.
Автопроизводитель Mercedes-AMG разработал две версии нового двигателя. Обычная имеет 382 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Самая мощная версия будет располагать 416 «лошадками» и 500 Нм. Данный турбодвигатель имеет прямой и косвенный впрыск через впускной коллектор, два распределительных вала, а также трансмиссию, способную регулировать работу клапанов с обеих сторон.
Самый мощный 4-цилиндровый мотор будут устанавливать на хэтчбек A45, купе CLA 45 и кроссовер GLB 45. Быстрее всего до рынка доберется именно первая модель, но точной даты до сих пор нет.
Напомним, прошлый самый мощный 4-цилиндровый двигатель также был спроектирован инженерами Mercedes-AMG. Тогда это был М133 с 380 лошадиными силами.
Представители Mercedes-AMG наконец-то опубликовали официальную спецификацию своего нового мотора. Данный 4-цилиндровый двигатель является самым мощным из всех вариантов, что когда-либо устанавливались на серийные автомобили. Единственное исключение - Mitsubishi Lancer Evolution FX-440 MR с 440-сильной установкой, но выпуск данной модели составлял всего 40 единиц.
Автопроизводитель Mercedes-AMG разработал две версии нового двигателя. Обычная имеет 382 лошадиные силы и 480 Нм крутящего момента. Самая мощная версия будет располагать 416 «лошадками» и 500 Нм. Данный турбодвигатель имеет прямой и косвенный впрыск через впускной коллектор, два распределительных вала, а также трансмиссию, способную регулировать работу клапанов с обеих сторон.
Самый мощный 4-цилиндровый мотор будут устанавливать на хэтчбек A45, купе CLA 45 и кроссовер GLB 45. Быстрее всего до рынка доберется именно первая модель, но точной даты до сих пор нет.
Напомним, прошлый самый мощный 4-цилиндровый двигатель также был спроектирован инженерами Mercedes-AMG. Тогда это был М133 с 380 лошадиными силами.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00