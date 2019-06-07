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В Кремле прокомментировали призыв Лондона изменить политическое поведение

В Кремле прокомментировали требование Лондона об изменении политического поведения. Как отметил Дмитрий Песков, Россия не имеет намерения вводить коррективы ради улучшения отношений с Великобританией.
В Кремле прокомментировали призыв Лондона изменить политическое поведение

Песков подчеркнул, что РФ добивается взаимовыгодных отношений на почве учета интересов стран. В такой линии поведения в Кремле не видят ничего предосудительного, поэтому не намереваются менять поведение. В связи с принятием иных условий это будет вредить двусторонней связи. Песков привел в пример имеющееся состояние российско-британских отношений, которые назвал последствиями.

Отмечается, что президент России Владимир Путин не так давно заявлял о необходимости налаживания связей. В частности, российский лидер призвал оставить в прошлом государственный шпионаж и покушения. На это Тереза Мэй заявила, что отношения между государствами в состоянии улучшиться только после смены линии поведения со стороны России.



 
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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:00

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