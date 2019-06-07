Муж Анны Плетневой хочет, чтобы она закончила карьеру из-за откровенной фотосессии

Анна Плетнева не раз была признана одной из самых красивых женщин России, поэтому внимание мужчин к данной артистке всегда было повышенным. При этом сама солистка группы «Винтаж» не раз принимала участие в откровенных фотосессиях для журналов Maxim и Playboy, что сильно не нравилось ее супругу Кирилл Сырову. После одной из подобных съемок муж запретил артистке принимать участие в подобных проектах и заверил ее, что если такая ситуация повторится – то последствия будут серьезными.Недавно Анна Плетнева приняла решение нарушить данный запрет и снялась для мужского журнала Playboy. При этом солистка группы «Винтаж» выбрала для этой фотосессии более «пристойный» наряд – закрытый корсет, тогда как ранее она не раз позировала практически голой. Певица надеялась, что ее муж просто не узнает об этом, но все случилось иначе.Кирилл Сыров сильно разозлился из-за подобного поведения Анны Плетневой и потребовал от нее закончить карьеру, а также полностью уйти из шоу-бизнеса. Чем закончится данная ситуация – неизвестно, ведь у группы «Винтаж» в скором времени должен состояться крупный концерт в Москве.