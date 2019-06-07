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Bentley намеревается установить рекорд скорости на Пайкс-Пик

Компания Bentley заявила о своих намерениях поставить рекорд соревнований на Пайкс-Пик среди серийных машин. Марка будет представлена на чемпионате моделью Continental GT W12.
Bentley намеревается установить рекорд скорости на Пайкс-Пик

Компания специально доработала купе Continental GT W12 для участия в этом заезде. Соревнования пройдут на горе Пайкс-Пик. Трасса протяженностью 19,99 км имеет почти 1,5 км перепад высот. К участию допускают машины серийного производства, которые могут иметь лишь незначительные доработки.

Модель Continental GT W12 оснащена 6-литровым мотором W12, мощность которого достигает 635 лошадиных сил. Трансмиссия представлена восьмиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. От нуля до 96 км/ч этот автомобиль разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость составляет 333 км/ч. Управлять машиной на этих соревнованиях будет пилот Рис Милен.

Компания ожидает, что трасса будет преодолена их автомобилем менее чем за 10 минут и 26,9 секунды. В 2018 году их результат составил 10 минут и 49,9 секунды.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:27

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