АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Поиск Google перестанет показывать более двух лучших результатов с одного сайта
EUR 73.27 USD 65.23
Курс валют на 07.06.2019

В США на 78 году жизни умер музыкант Доктор Джон

Известный блюзовый музыкант Малколм Джон Ребеннэк, известный слушателям как Доктор Джон, умер на 78 году жизни в США. Причиной смерти 6-кратного обладателя статуэтки «Грэмми» и члена Зала славы рок-н-ролла стал сердечный приступ.
В США на 78 году жизни умер музыкант Доктор Джон

Доктор Джон является известным джазовым музыкантом и композитором, оказавшим большое влияние на многие направления музыки и поколения артистов. В своем творчестве он создал уникальный стиль, пропитанный духом его родного Нового Орлеана. Композитор скончался вечером 6 июня от сердечного приступа, другие подробности не сообщаются.

Семья Доктора Джона выступила с заявлением к его поклонникам. Они поблагодарили фанатов за переживания и добрые слова, но попросили уважать их право на личную жизнь. Родственники обратились с просьбой мирно дождаться объявления времени, даты и места похорон, о них сообщат в ближайшие дни.

Доктор Джон писал музыку в разных жанрах, но чаще всего ее классифицировали как джаз, блюз, психоделик рок и рок-н-ролл. Композитор не боялся смешить разные современные жанры с классическими и этническими звуками. За свою долгую творческую деятельность 77-летний музыкант выпустил более 20 альбомов. Он был удостоен множества престижных музыкальных наград, в первую очередь это 6 статуэток премии «Грэмми». В марте 2011-го Малколм Джон Реббеннэк был включен в Зал славы рок-н-ролла, что является одним из самых больших достижений для музыкантов данного направления музыки.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Беспроводные наушники Powerbeats Pro
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Дерматологи разработали рекомендации по
Российский корабль чуть не столкнулся с
Муж Анны Плетневой хочет, чтобы она
В России из-за проблем с дипломами без
В США на 78 году жизни умер музыкант
В Кремле прокомментировали призыв
В новом клипе группы «Ленинград»
Поиск Google перестанет показывать
Основатель Amazon допускает появление
Телеведущий Михаил Шац отмечает 54-летие
Bentley намеревается установить рекорд
Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают
Компания Acer выпустила сверхтонкий и
Александр Васильев сравнил платье Ани
Госдума рассматривает новый
Личный врач Бари Алибасова опровергла
HTC представит новый смартфон U19e 11
Агата Муцениеце отреагировала на слухи
Смартфоны Huawei не будут иметь
Малахов поблагодарил Борисову за
Психологи рассказали, каким мужчинам
Александр Васильев дал оценку фигуре
Медики рассказали о вреде просмотра
Комик Гарри Хилл пожаловался на
Влад Кадони о свадьбе 51-летней мамы:
Авиакомпания S7 хочет использовать Face
Звезда «Дома-2» Таня Мусульбес
Сергей Жорин показал фото с репетиции
Просмотреть все новости