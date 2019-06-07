В США на 78 году жизни умер музыкант Доктор Джон





Доктор Джон является известным джазовым музыкантом и композитором, оказавшим большое влияние на многие направления музыки и поколения артистов. В своем творчестве он создал уникальный стиль, пропитанный духом его родного Нового Орлеана. Композитор скончался вечером 6 июня от сердечного приступа, другие подробности не сообщаются.Семья Доктора Джона выступила с заявлением к его поклонникам. Они поблагодарили фанатов за переживания и добрые слова, но попросили уважать их право на личную жизнь. Родственники обратились с просьбой мирно дождаться объявления времени, даты и места похорон, о них сообщат в ближайшие дни.Доктор Джон писал музыку в разных жанрах, но чаще всего ее классифицировали как джаз, блюз, психоделик рок и рок-н-ролл. Композитор не боялся смешить разные современные жанры с классическими и этническими звуками. За свою долгую творческую деятельность 77-летний музыкант выпустил более 20 альбомов. Он был удостоен множества престижных музыкальных наград, в первую очередь это 6 статуэток премии «Грэмми». В марте 2011-го Малколм Джон Реббеннэк был включен в Зал славы рок-н-ролла, что является одним из самых больших достижений для музыкантов данного направления музыки.