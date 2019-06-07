В новом клипе группы «Ленинград» обнаружено много общих черт с роликом на песню "The Next Day" Дэвида Боуи





Группировка «Ленинград» выпустила на днях новый клип на свою песню «i_$uss», видео за несколько дней собрало уже три миллиона просмотров. Главной героиней клипа является девушка, которая пришла с подругами отдохнуть в ночной клуб, где один из танцующих показался ей Иисусом.Журналистка и писательница Ольга Бешлей сравнила это видео с клипом Дэвида Боуи «The Next Day». Ролик зарубежного автора повествует о злом священнике, который приходит в бар и встречает девушку легкого поведения. Постановка кадров обоих видео заметно перекликается, сюжетная линия имеет определенно общую основу.Ольга Бешлей считает, что это могло быть намеренным цитированием. Она предполагает, что автор использовал такое копирование как прием, упреждающий нападки на смысловую нагрузку клипа, чтобы можно было сослаться на именитого автора и его работу, как на образец допустимости.