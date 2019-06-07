Телеведущий Михаил Шац отмечает 54-летие

Михаил Шац известен благодаря проектам “Слава богу, ты пришел!”, “Песня дня”, “Случайные связи” и “Хорошие шутки”. С 1998 года артист женат на Татьяне Лазаревой, с которой на данный момент живет в разных странах. Младшая дочь Антонина проходит обучение в Испании, а ее звездная мать находится рядом с ней. Старший сын Степан и дочь Соня живут в Москве вместе с отцом. Семью не пугает и не расстраивает жизнь в разных странах, поскольку дети и родители постоянно находятся на связи. На 20-летие свадьбы актеры вдвоем улетели в Будапешт, в чем поклонники увидели неугасаемую любовь.В новом шоу “Дело было вечером” Михаил Шац намерен создать домашнюю атмосферу. Артист уверен, что вскоре эта программа вернет зрителю веру в искренность отечественного телевидения.