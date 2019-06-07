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Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери

Регина Тодоренко заговорила о втором ребенке после недавних родов. В новом интервью артистка отметила, что Влад Топалов не против дочери.
Регина Тодоренко и Влад Топалов мечтают о дочери

Не так давно Регина Тодоренко родила первенца, а сейчас откровенно призналась, что имеет намерение снова ощутить радость материнства. В семье Тодоренко и Топалова растет сын Михаил, к появлению которого артистка тщательно подготовилась. В частности, теледива успела прочесть массу литературы с рекомендациями воспитанию детей, общалась с психологами, провела консультации по детскому сну и морально настроилась. Перед родами артистка записала несколько выпусков своего шоу “Пятница с Региной”, но оперативно вернулась к работе.

Спустя полгода с момента первых в своей жизни родов Тодоренко отметила, что они с Топаловым надеются завести еще и девочку. Однако для телеведущий сам процесс вынашивания кажется долгим, а также ей приходиться ограничивать себя в питании на период кормления и в путешествиях. Звезда советует всем девушкам, которые намерены рожать, побыть в декрете хотя бы три месяца, чтобы установить связь с ребенком.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:20

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