Основатель Amazon допускает появление пунктов выдачи компании на Луне





Джефф Безос выступил на конференции Re: MARS в Лас-Вегасе. Организатором мероприятия стала компания Amazon. В ходе беседы прозвучал вопрос ведущего, адресованный основателю компании, о том собирается ли Amazon организовать пункты выдачи на естественном спутнике Земли. Безос счел вопрос хорошим и не без доли юмора ответил, что разнообразия на таких пунктах, конечно, не стоит ожидать, но жидкий водород и кислород они поставят.В ходе своего выступления основатель Blue Origin отметил, что изучение Луны заключает в себе важный смысл для всего человечества. В перспективе было бы целесообразным отправить всю вредную промышленность за пределы Земли, тем самым сохранив экологию. Прогнозов относительно того, как скоро это станет возможным, глава Amazon не сделал. Он считает, что такие события трудно запланировать, но будет сделано все возможное для скорейшего воплощения этой идеи в жизнь.